أعلنت وزارة السياحة التونسية تجاوز إجمالي السياح الوافدين على البلاد خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2021 مليون و940 ألف سائح مقابل الفترة ذاتها عام 2020 بارتفاع حوالي 2ر7%.

وأوضحت الوزارة - وفق الإحصائيات أن هذا الارتفاع يرجع لزيادة الوافدين من أبناء الجالية التونسية بالخارج بنسبة 40% أي أكثر من 700 ألف سائح، وكذلك من خلال تسجيل زيادة في عدد السياح الأوروبيين بنسبة 30% أي 506 آلاف سائح.

وأضافت أنه تم تسجيل تطور إيجابي في عدد الليالي المقضاه في تونس، حيث سجلت 6.1 مليون ليلة خلال 2021 مقابل 5.1 مليون ليلة خلال 2020 بارتفاع 3ر19%، لذلك ارتفع دخل السياحة بنسبة 1ر6%؛ لتصل إلى 9ر1 مليار دينار نهاية أكتوبر 2021 مقابل ما يقرب من 8ر1 مليار دينار سنة 2020.