صوت برلمان جرينلاند بفارق ضئيل لصالح حظر استخراج اليورانيوم والتنقيب عنه، مما يعد انتصارا للحكومة اليسارية التي أدت اليمين في نيسان/أبريل الماضي.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية في هذه المنطقة التابعة للسيادة الدنماركية، بما في ذلك صحفية سيرميتسياك وقناة كيه إن آر أن البرلمان المؤلف الذي يبلغ عدد مقاعده 31 صوت لصالح الحظر.

وكانت الجزيرة الشاسعة التي تقع في القطب الشمالي منقسمة منذ فترة طويلة بشأن مسألة استخراج اليورانيوم والمعادن النادرة.

وقد تسبب الخلاف في انهيار الائتلاف الحاكم في شباط/فبراير الماضي. وتم إجراء انتخابات مبكرة في نيسان/أبريل الماضي، وتصدرها حزب المعارضة الرئيسي اليساري "إنويت اتاكاتيجيت".

ودافع رئيس الوزراء موته إيجيده في إطار حملة عن حظر اليورانيوم، كما فعل شريكه الأًصغر في الائتلاف الحاكم الحالي، حزب ناليراك، الذي ينتمي لتيار الوسط.

وكانت أكبر نقطة خلاف هي مشروع نارساك للتعدين في جنوب جرينلاند. وقال إيجيده خلال الحملة إنه يريد التخلي عن المشروع.

وأوقفت جرينلاند إصدار أي تصاريح جديدة لتطوير احتياطي النفط والغاز.

يشار إلى أن الجزيرة ذات الكثافة السكانية المنخفضة، البالغة 56 ألف نسمة، تتمتع بقدر كبير من الحكم الذاتي رغم أن الدنمارك لا تزال مسؤولة عن الشؤون الخارجية والدفاع والسياسة النقدية. كما أن الاقتصاد يعتمد بشكل كبير على المساعدات من الحكومة الدنماركية