تعتقد الحكومة الماليزية أنه من الممكن أن ينقرض حيوان "الببر الملاوي" في غضون عقد من الزمان، محذرة من أن هناك حاجة إلى "القيام بإجراء غير عادي وجذري" من أجل منع انقراضه.

ومن جانبه، قال الوزير الماليزي في ديوان رئيس الوزراء، وان جنيدي لأعضاء البرلمان، إن هناك عددا أقل من 200 من هذا النوع من الببر، مازالت متبقية في البرية، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام الحكومية الماليزية.

وأوضح جنيدي أن "هذا النوع من الحيوانات سينقرض تماما في غضون فترة تتراوح ما بين خمسة وعشرة أعوام".

ويقدر الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة - الذي يدرج "الببر الملاوي" ضمن قائمته للحيوانات الـ "مهدد بالانقراض بشدة" - أن هناك ما يتراوح بين 80 و120 "من "حيوانات الببر الملاوي البالغة" في البرية.

يذكر أن "الببر الملاوي"، الذي يظهر على شعار الدولة الماليزية، شهد خلال العقود الأخيرة إزالة مساحات شاسعة من موطنه في الغابات لزراعة المحاصيل النقدية، مثل زيت النخيل، مما يؤدي إلى تعريض حيوانات مثل إنسان الغاب أيضا للخطر.