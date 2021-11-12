كشفت صحيفة /الإندبندنت/ البريطانية أن خسائر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) تزيد 178 مرة عن مكاسب صفقة التجارة مع الاتحاد.

وقالت الصحيفة إنه وفقا للأرقام الخاصة بالحكومة البريطانية، ستحقق كل صفقات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون التجارية الجديدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مجتمعة فائدة اقتصادية تتراوح بين 3 إلى 7 جنيهات إسترلينية فقط للفرد على مدار الـ 15 عاما القادمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الدفعة الاقتصادية الضئيلة - التي تصل إلى ما يتراوح بين 0.01 إلى 0.02 % فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وأقل من 50 بنسا للفرد في السنة - تتضاءل أمام الضربة الاقتصادية الناتجة عن مغادرة الاتحاد الأوروبي ، والتي تقدرها الحكومة بنسبة 4 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة.

ووفقا للتحليل الذي أجرته الإندبندنت مع كبار الأكاديميين في مرصد السياسة التجارية بجامعة ساسكس في المملكة المتحدة، فإن اتفاقيات التجارة الحرة التي تم الإعلان عنها كثيرا " بالكاد تخدش سطح التحدي الذي تواجهه المملكة المتحدة لتعويض الناتج المحلي الإجمالي المفقود من خلال مغادرة الاتحاد الأوروبي".

وقالت الصحيفة إن بوريس جونسون تفاخر بالصفقات التي خلقت "فجرا جديدا" وتمثل "بريطانيا العالمية في أفضل حالاتها" ، لكن من المتوقع أن يكون لاثنتين فقط من عشرات الصفقات التي تم الإعلان عنها منذ مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي أي تأثير اقتصادي ملموس على الإطلاق.

وتشير التقديرات الرسمية من مكتب مسؤولية الميزانية إلى أن خسارة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تزيد على 1250 جنيها إسترلينيا للفرد على مدار السنوات القادمة ( أكثر من 178 مرة للتنبؤ الأكثر تفاؤلا بالفوائد من الصفقات التجارية).

ويشير التحليل إلى أن الغالبية العظمى من اتفاقيات التجارة الحرة التي أعلنتها الحكومة البريطانية - مثل تلك مع كوريا الجنوبية أو سنغافورة أو فيتنام - هي مجرد محاولات لاستبدال المعاهدات التي أبرمتها تلك الدول مع الاتحاد الأوروبي، والتي تمتعت بها بريطانيا سابقا كعضو.

ووفقا للصحيفة، استغل حزب العمال البريطاني هذه النتائج وقال إن الحكومة "راهنت" على رخاء بريطانيا وخسرت.. ودعت المعارضة إلى تحسين صفقة بوريس جونسون التجارية الخاصة بالبريكست مع الاتحاد الأوروبي بحيث "توقف المملكة المتحدة نزيف تجارتنا مع أوروبا".