أظهرت دراسة حديثة أن النساء في المجالس التنفيذية لشركات ألمانية مدرجة في البورصة، تفوقن على نظرائهن الرجال في الأجور، رغم قلة عددهن نسبيا.

وارتفع إجمالي أجور النساء في المجالس التنفيذية في الشركات المسجلة في مؤشر بورصة "داكس" بنسبة 2ر8% في عام 2020، إلى متوسط 31ر2 مليون يورو، بحسب الدراسة

وبحسب الدراسة، التي أجرتها شركة "إرنست أند يونج" لاستشارات الأعمال، شهد أعضاء المجالس التنفيذية من الذكور زيادة في رواتبهم بنسبة 6ر1% في المتوسط إلى 76ر1 مليون يورو فقط. وتعتبر الفجوة، التي تعادل 31% من دخل الذكور، هي الأكبر مقارنة بأي وقت مضى.

وقال شريك "إرنست أند يونج" والخبير في أجور المجالس التنفيذية، ينس ماسمان: "نسبة النساء في المجالس التنفيذية منخفضة للغاية كما كانت من قبل، ولا ترتفع إلا على نحو بطيء. ومع ذلك، فإن المديرات التنفيذيات في وضع أفضل من نظائرهن الرجال عندما يتعلق الأمر بالأجور".

وعزا ماسمان ذلك إلى الاهتمام المتزايد من جانب الشركات بجذب النساء إلى المناصب القيادية، موضحا أنه بسبب ندرة المرشحات، تزداد قيمتهن السوقية - ومعها تزداد أجورهن، وقال: "النساء المؤهلات تأهيلا عاليا في المناصب القيادية يتمتعن بوضع تفاوضي جيد".