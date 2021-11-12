ذكرت صحيفة (روسيسكايا جازيتا) لسان حال الحكومة الروسية أن موسكو بدأت في تصدير طائرة "آ-50 إو" (الرادار الطائر)، وهي نموذج مطور لطائرة الإنذار الراداري المبكر والقيادة "آ-50".

وأشارت الصحيفة الروسية إلى أن طائرة "آ-50 إو" مزودة برادار "شميل - إم" الأقوى والأخف المزوّد ببرمجيات حديثة؛ ما زاد إلى حد بعيد من إمكاناتها الخاصة باكتشاف الأهداف على مسافة كبيرة، مزودة أيضا بنظام قيادة رقمي.

وقال مسؤول بشركة "فيجا" المصنعة للرادار إن "شميل - إم" يقوم بمتابعة الأهداف الجوية على مسافة حتى 650 كيلومترا والأهداف الأرضية على مسافة 300 كيلومتر، مشيرا إلى أن بمقدوره كذلك أن يفرض السيطرة على 300 هدف في وقت واحد ويرسل إحداثياتها أوتوماتيكيا إلى المقاتلات الصديقة.

ونوهت الصحيفة الروسية بأن "طائرة آ- 50 أو" للإنذار المبكر خضعت للاختبار في سوريا وأظهرت مواصفاتها العالية، مؤكدة أن بعض البلدان الأجنبية أبدت اهتماما بهذه الطائرة "الرادار الطائر" حتى قبل الانتهاء من تصنيعها، حيث حصل سلاح الجو الصيني على نموذج من "الرادار الطائر" لتكييفه على ظروف الاستخدام في الصين، ومن غير المستبعد أن يشتري سلاح الجو الهندي الطائرة الروسية لمراقبة سلامة حدود الهند الجوية.