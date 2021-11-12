يجب على بريطانيا العمل مع الدول الأخرى لمنع الاحتكاك بقواعد الدواء بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، لتجنب التهميش من جانب صناعة الأدوية العالمية، بحسب تقرير صادر عن أكبر جماعة ضغط لصناعة الأدوية في المملكة المتحدة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء عن "اتحاد صناعة الأدوية البريطاني" قوله في تقرير ، إن الدولة يجب أن تتعاون مع "حلفاء العلم" مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا، لتطوير لائحة الأدوية بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، وإلا فسوف تخاطر بتخلفها عن الركب.

وقال "اتحاد صناعة الأدوية البريطاني" إن المملكة المتحدة تشكل 4ر2% فقط من سوق الأدوية العالمي، وأنها من الممكن أن تفقد نفوذها في حال تم وضع عقبات أمام المصنعين بها.

وقد كانت "الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية"، مساهما رئيسيا في تنظيم الأدوية بأوروبا قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حتى أن وكالة الأدوية الأوروبية كانت تتخذ من لندن مقرا لها.