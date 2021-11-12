يشهد الفيلم الفلسطيني القصير" ع البحر" للمخرج وسام الجعفري عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي التي تقام خلال الفترة من 6 وحتى 15 ديسمبر القادم.

وتدور قصة الفيلم الذي ينافس في مسابقة الأفلام القصيرة، حول ناهد التي تحاول الاحتفال مع زوجها المطارد من جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومع كل الصعوبات التي توجه ناهد للحصول على مكونات الكعكة في ظل جائحة كورونا، فهل ستستطيع الاحتفال مع زوجها في مكانهما السري؟.

والفيلم من تأليف وإخراج وسام الجعفري، ويشارك في بطولته ياسمين شلالدة، ورد الكردي، إميل سابا، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيعه وتسويقه.

ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي هو عُرس سينمائي يحتفي بجديد السينما وقديمها، للتعلم من أهم صُناعها، واكتشاف كل ما هو ممتع وجميل. ويعرض أضخم الأفلام قبل أن تحطم شبّاك التذاكر ويعيد اكتشاف أهم الروائع الكلاسيكية وتلك التي تمت إعادة ترميمها كما يأتي بأعمال تجريبية وتجارب سمعية وبصرية تمزج الواقع بالخيال.