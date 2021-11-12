كشفت نتائج استطلاع أن واحدا من كل ثلاثة موظفين في ألمانيا عانى نفسيا أثناء العمل من المنزل في الأشهر الستة الماضية.

جاء ذلك وفقا للاستطلاع الذي أجرته المؤسسة الألمانية للمساعدة في حالات الاكتئاب وقد حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة من النتائج

وشمل الاستطلاع الذي يحمل اسم "مؤشر الاكتئاب في ألمانيا 2021" 1123 شخصا عملوا في غالب الأحوال من المنزل خلال جائحة كورونا.

وقال 33% ممن شملهم الاستطلاع إن عدم الذهاب إلى مكان العمل وانعدام التعامل مع الزملاء أثر سلبا على حالتهم النفسية، وقال 10% إن هذه الحالة انطبقت عليهم "بشدة".

وتم الاستطلاع بدعم من مؤسسة "دويتشه بان".

يذكر أن المؤسسة تجري استطلاع "مؤشر الاكتئاب في ألمانيا" بشكل منتظم منذ عام 2017 ويتعلق الاستطلاع ببحث الحالة النفسية في البلاد.

واستطلعت المؤسسة في ايلول/سبتمبر الماضي رأي أكثر من 5000 بالغ تصل أعمارهم حتى 69 عاما، ويعد الاستطلاع بحسب بيانات المؤسسة تمثيليا على مستوى ألمانيا.