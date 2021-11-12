أعلنت شركة لينوفو الصينية، أكبر شركة كمبيوتر في العالم، تأثر نتائجها في الربع الثاني من السنة المالية على نحو ملحوظ بأزمة نقص المكونات.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال مدير لينوفو ميركو كريبس متحدثا عن الطلب في ألمانيا:" كان يمكن أن نورد ثلاثة أمثال أجهزة الكمبيوتر التي وردناها في ألمانيا في الربع الماضي".

يذكر أن مبيعات لينوفو من أجهزة الكمبيوتر الشخصية في ألمانيا ارتفعت في الربع المذكور بنسبة 29% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

واشار كريبس إلى أن فترة الانتظار لبعض مكونات الأجهزة وصلت إلى ما يتراوح بين ستة وثمانية شهور، وقال إن لينوفو تتوقع ألا يعود الوضع إلى طبيعته قبل منتصف العام المقبل.

وتمثل السبب الرئيسي للنمو في استمرار الطلب القوي على أجهزة الكمبيوتر الجديدة في الشركات، وزادت مبيعات لينوفو من هذه الأجهزة بنسبة 43%.

وكانت مبيعات أجهزة الكمبيوتر الدفتري زادت بشكل رئيسي في عام كورونا 2020 وذلك قبل أن تتعافى مبيعات أجهزة الكمبيوتر التقليدية بعض الشيء في الفترة الأخيرة.

وزادت مبيعات الكمبيوتر الشخصي للمستهلكين بنسبة 10%.

وحققت لينوفو في الربع الذي انتهى بنهاية ايلول/سبتمبر الماضي، إيرادات من مبيعات الكمبيوتر الشخصي في ألمانيا بمقدار 855 مليون يورو بارتفاع بنسبة نحو 27% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كانت شركة لينوفو أعلنت في وقت سابق ارتفاع صافي أرباحها القابلة للتوزيع على المساهمين خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي بنسبة 65% سنويا إلى 512 مليون دولار مقابل 310 ملايين دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.