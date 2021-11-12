استأنف المخرج أحمد حسن، عمليات مونتاج حلقات حدوتة "حكايتي مع الزمان" للنجمة ميرفت أمين، وهي ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا" .

وقال حسن - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه استأنف عمليات المونتاج عقب الانتهاء أمس من تصوير آخر مشاهد الحكاية، معربا عن سعادته بردود الأفعال عن الحلقات التي تم عرضها خلال الأسبوع الماضي .

"حكايتى مع الزمان" هي الحكاية الخامسة من الموسم الثاني لمسلسل "إلا أنا"، من بطولة ميرفت أمين، أحمد خليل، أشرف زكي، حازم إيهاب، أحمد جمال سعيد، أحمد والي، رحاب عرفة، نوال سمير، شاهيستا سعد، رضوى جودة، هايدي رفعت، وتأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وتدور الأحداث فى إطار اجتماعي حول المشاكل الأسرية.

يذكر أنه عرض خلال الأسابيع الماضية، حكايات "بيت عز" بطولة سهر الصايغ وإخراج أحمد يسري، و"بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزي وإخراج محمد بكير، و"بدون ضمان" بطولة هنادي مهنى وهاجر أحمد وإخراج ياسمين أحمد كامل، و"على الهامش" بطولة نرمين الفقي وصبري فواز وجيهان خليل وإخراج أحمد شفيق.