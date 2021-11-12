أظهرت بيانات مكتب الاحصاء في إيرلندا ارتفاع معدل التضخم خلال شهر تشرين أول/أكتوبر الماضي.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1ر5% على أساس سنوي خلال تشرين أول/أكتوبر الماضي، بعد زيادة بنسبة 7ر3% خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي.

وقد ارتفعت أسعار الاسكان والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 8ر10 % على أساس سنوي في تشرين أول/أكتوبر الماضي، كما ارتفعت تكاليف النقل بنسبة 4ر15%.

وارتفعت أسعار المطاعم والفنادق والاتصالات بنسبة 1ر4% و بنسبة 0ر5% على التوالي.

وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 7ر0% الشهر الماضي بعدما ارتفعت بنسبة 5ر0% في أيلول/سبتمبر الماضي.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك المتجانس في الاتحاد الأوروبي بنسبة 1ر5% على أساس سنوي خلال تشرين أول/أكتوبر الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 8ر3% في أيلول/سبتمبر الماضي.