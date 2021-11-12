شهد مطار فرانكفورت غرب ألمانيا رقما قياسيا في عدد المسافرين في تشرين أول /أكتوبر الماضي، ليكون بذلك هو الشهر الأقوى منذ أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت شركة "فرابورت" المسؤولة عن تشغيل المطار أن المطار الذي يعد أكبر مطارات ألمانيا تعامل الشهر الماضي مع نحو 4ر3 مليون مسافر، وزاد عدد المسافرين بذلك بنحو 30 ألف مسافر عمّا تم رصده في موسم الذروة بفصل الصيف في آب/أغسطس الماضي.

ولكن على الرغم من ذلك يظل هذا العدد أقل مما كان عليه في تشرين أول/أكتوبر عام 2019 بنسبة 2ر47%، أي قبل بدء أزمة كورونا، بحسب الشركة.

وأضافت الشركة المشغلة للمطار أن أعمال الشحن الجوي واصلت أيضا حالة التعافي، وذلك بتسجيل شحن 196 ألفا و37 طنا، موضحة أن هذا العدد يزيد على ما تم تسجيله في تشرين أول/أكتوبر من العام الماضي بنسبة 7ر9%.

وبعد فتح الولايات المتحدة الباب للمسافرين من أوروبا قبل أيام قليلة، أعلن شتفان شولته رئيس شركة "فرابورت" أنه يتوقع أن يبلغ عدد المسافرين بمطار فرانكفورت 25 مليون مسافر هذا العام.

يذكر أن عدد المسافرين بالمطار انخفض بقوة إلى أقل من 19 مليون في عام 2020، بعد أن سجل رقما قياسيا في عام 2019 بتجاوز عدد المسافرين به لأكثر من 70 مليون مسافر.

وأشار شولته إلى أنه من الممكن تحقيق هذا المستوى القياسي مجددا في عام 2025 على أقرب تقدير.