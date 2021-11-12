قالت الفنانة المصرية انتصار إنها تستعد حاليا للمشاركة في العرض المسرحي "فى انتظار بابا" بمواصلة البروفات الخاصة بالعمل والذي من المقرر أن يعرض على خشبة المسرح القومي، بصحبة كل من الفنانين أحمد سلامة، وسماح أنور، ومفيد عاشور، وسميحة عبد الهادي، وبسمة شوقي، وماهر محمود ، وفتحي سعد، وعلي كمالو، ووليد أبوستيت، وأيمن إسماعيل، وخالد عبد الحميد.

وأشارت انتصار - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أنها تلقت اتصالا من المخرج سمير العصفوري للانضمام للمسرحية بدلا من الفنانة الكبيرة سميحة أيوب التي اعتذرت عن عدم المشاركة فيها، لافتة إلى أنها لم تترد في قبول المشاركة في العمل والتعاون مع المخرج سمير العصفوري الذي يمتلك خبرة كبيرة وله باع كبير في الوسط المسرحي العربي، وخاصة بعد تعاونهما سويا في مسرحية "ليالي الأزبكية" مع العملاقين عمر الحريري وماجدة الخطيب، والتي حقتت نجاحا جماهيريا.

وعن دورها في مسرحية "في انتظار بابا"، وصفت انتصار دورها بأنه بمثابة مفاجأة للجمهور، حيث تجسد خلال الأحداث دور والدة كل من الفنانة سماح أنور والفنان أحمد سلامة، في أسرة تعاني مشكلات اجتماعية وتحاول لم شمل عائلتها في غياب الأب.. فتتراكم الهموم حولها، إلا أنها تحاول جاهدة الصمود مراعاة لمطالب ابنيها وتقديم النصح لهما.

ولفتت إلى أن المسرحية غنائية استعراضية كوميدية، وتقوم بالغناء مع الملحن ومؤلف الأشعار أحمد الناصر، موضحة أنه من المقرر انطلاق العرض الأول لها يوم الخميس المقبل، معربة عن سعادتها بالوقوف على خشبة المسرح القومي للمرة الثانية، مشيرة إلى أن مشاركتها في العرض المسرحي تعد فرصة لا تتاح لأي فنان إلا إذا كان محظوظا، خاصة وأن المسرح القومي وقف على خشبته عظماء الفن أمثال يوسف وهبي، ودولت أبيض، وأمينة رزق، ومحمود ياسين، وعبدالله غيث وعبد الرحمن أبوزهرة وغيرهم من الفنانين الذين أسهموا في بناء خريطة المسرح العربي، وما زال نجوم الفن يتعلمون منهم الكثير.

وأشارت إلى أنها حينما تتحدث عن المسرح فإنها تتحدث بتحيز كبير له باعتباره "أبو الفنون"، حيث حرصت منذ بدايتها الفنية على منح المسرح مساحة كبيرة في حياتها الفنية، وانصب تركيزها عليه ولم تتركه من أجل التفرغ للسينما، وإنما حاولت تحقيق التوازن بين أعمالها السينمائية والمسرحية، رغم أن ذلك يتطلب جهدا وتركيزا كبيرا، ولعشقها للفن المسرحي لم تتخلى عن المشاركة في عروضه، لأنه منحها الكثير وصنع منها نجمة عروض مسرحية، وأصبح لها جمهور مسرحي يأتي لمتابعة أعمالها.

وقالت: أستعد لبطولة أي عمل مسرحي جديد بمنتهى السعادة، معربة عن سعادتها بالتعاون مع فريق عمل مسرحية "في انتظار بابا" تحت قيادة المخرج سمير العصفوري الذي يعد علامة بارزة لنجاح أي عرض مسرحي.

و"في انتظار بابا"، مسرحية من إعداد أيمن إسماعيل وسمير العصفوري، وإخراج سمير العصفوري، والعمل إنتاج البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار وتقدمه فرقة المسرح القومي برئاسة الفنان إيهاب فهمي.