أعلن وزير التجارة الخارجية والتعاون من أجل التنمية في هولندا توم دي بروجن أن بلاده ستتوقف عن الاستثمارات في مجالات البترول والغاز والفحم بالخارج بحلول نهاية العام القادم.

وقال الوزير الهولندي -في تدوينه له على موقع التدوين المصغر "تويتر"- إن هولندا وبريطانيا وقعتا على إعلان بشأن وقف الاستثمارات الحكومية في مجالات البترول والغاز والفحم في الدول الأجنبية بحلول نهاية عام 2022.

وأضاف الوزير الهولندي أن التوقيع على هذا الإعلان تم بمناسبة مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين بشأن التغير المناخي.

يُذكر أنه تم الإعلان عن هذه المبادرة في إطار إجراء مشترك إزاء التغير المناخي أثناء المؤتمر، وأيدته بريطانيا والولايات المتحدة وكندا والسويد وسويسرا وإيطاليا ودول أخرى.