تراجعت وتيرة نمو الإنتاج الصناعي في إسبانيا في أيلول/سبتمبر الماضي، للشهر الخامس على التوالي، بوتيرة تفوق التوقعات، بحسب بيانات أولية من مكتب الاحصاء الاسباني.

وارتفع مؤشر الانتاج الصناعي الاسباني في أيلول/سبتمبر بنسبة سنوية تبلغ 2ر1 بالمئة بعد احتساب التغيرات الموسمية، بعد زيادة نسبتها 8ر1 بالمئة في آب/أغسطس السابق عليه. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون نمو الانتاج الصناعي في اسبانيا بنسبة 5ر1 بالمئة.

وارتفع معدل إنتاج السلع غير المعمرة بنسبة 7ر5 بالمئة، والسلع الوسيطة بنسبة 9ر3 بالمئة. وتراجع إنتاج السلع الرأسمالية بنسبة 8ر5 بالمئة، وناتج قطاع الطاقة بنسبة 8ر1 بالمئة وانتاج السلع المعمرة بنسبة 1ر0 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتراجع معدل نمو الانتاج الصناعي دون احتساب التغيرات الموسمية إلى 9ر1 بالمئة مقابل 6ر3 بالمئة.

ومقارنة بالشهر السابق، زاد معدل نمو الانتاج الصناعي للمرة الأولى خلال أربعة أشهر. وارتفع الناتج الصناعي بنسبة 3ر0 بالمئة في أيلول/سبتمبر، بعد انخفاضه بنسبة 2ر0 بالمئة في آب/أغسطس، وزاد انتاج السلع الاستهلاكية المعمرة بنسبة 9ر1 بالمئة وارتفع ناتج قطاع الطاقة بنسبة 3ر1 بالمئة.