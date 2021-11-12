تعتزم شركة "إيرباص" إنتاج وتسليم الطائرة ذات الممر الواحد "أيه 321" في الصين من خلال توسيع خط التجميع النهائي لآسيا في تيانجين، وفق ما ذكرت شركة "إيرباص الصين"

وأوضحت الشركة أن "إيرباص" وشركاءها الصينيين وقعوا مؤخرا اتفاقا إطاريا لتوسيع وتحديث القدرة الإنتاجية لخط التجميع النهائي لآسيا في تيانجين، وهو ما يمكن منشآت التجميع الحالية لعائلة الطائرة "أيه 320" من إنتاج الطائرة "أيه 321".

ومن المقرر أن يبدأ العمل في يوليو 2022 وسيشمل توسيع المصنع وتحديث المنشآت والأدوات علاوة على التدريب المهني. ولن يؤثر العمل الجديد على معدل إنتاج خط التجميع النهائي لآسيا في تيانجين.

وقال ميشيل تران فان، كبير مديري التشغيل بشركة "إيرباص الصين"، إن الخطوة ترمي إلى تلبية طلب السوق العالمية لسلسلة طائرات "أيه 321" أحادية الممر، ولا سيما من السوق الصينية. ويعد هذا تقدما كبيرا بين "إيرباص" والصين في توسيع التعاون بشأن سلاسل التصنيع والإمداد.

وتمتلك "إيرباص" أربع منشآت تجميع لعائلة طائرات "أيه 320" حول العالم، حيث توجد في تولوز بفرنسا وفي هامبورج بألمانيا وفي تيانجين بالصين وفي ألاباما بالولايات المتحدة الأمريكية. وتمتع المرافق الموجودة في هامبورج وموبايل ألاباما بالقدرة على إنتاج الطائرة "أيه 321".