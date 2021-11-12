أعلنت روسيا، بدء العمل على مشروع بناء "قبة كهربائية" مضادة للطائرات بدون طيار "الدرون"، حيث تم تسجيل براءة الاختراع في نهاية شهر أكتوبر.وبحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية، فيتألف الهيكل من سور مكهرب على شكل قبتين، ويضم المجمع أجهزة للمراقبة بالفيديو والكشف الإلكتروني، بالإضافة إلى جهاز لتحويل وتجيير الطاقة الكهربائية لخدمة أهداف الجهاز الدفاعي.

ويهدف النظام لحماية المواقع الحساسة، بما في ذلك محطات الطاقة النووية ومنشآت تخزين النفط، من الهجمات التي تقودها مجموعة من الطائرات دون طيار، حيث إنه فعّال بالتشويش على الطائرات دون طيار وتدميرها.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد قال في وقت سابق من الشهر الجاري إن: "الطائرات بدون طيار خطيرة للغاية، وأن روسيا تعلمت صد مثل هذه الهجمات بشكل فعال".وأضاف بوتين أن "الجيش الروسي مزود اليوم بأكثر من ألفي طائرة بدون طيار ولدينا الآن أكثر من ألفي مسيرة في الخدمة، ونحتاج إلى مواصلة العمل، مع الأخذ في الاعتبار استخدام الذكاء الاصطناعي وأحدث إنجازات التكنولوجيا، إضافة إلى الخبرة التي نمتلكها من استخدام هذه الطائرات"