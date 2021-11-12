أزاحت شركة "أوتوفلايت" الصينية، الستار عن نموذج أولي للتاكسي الجوي V1500M (في1500إم) في معرض زوهاي الجوي.

الطائرات الجديدة، من طراز V1500M مناسبة لنقل 4 أشخاص لمسافة تصل إلى 250 كلم، وهو مدى بعيد بالنسبة لطائرة الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية.

ستكون هذه الطائرات الصغيرة قادرة على الطيران بسرعة تصل إلى 200 كلم/ الساعة، وبمدى عند التحميل الكامل يبلغ 250 كلم، بينما سيبلغ الوزن الأقصى للإقلاع في التاكسي الجوي 1500 كلغ.

الشركة أعلنت بدء تلقي الطلبات لتصنيع هذه الطائرات متوقعة بدء التشغيل المرخص لهذه الطرازات من الطائرات بحلول عام 2024.

يذكر أن مصطلح التاكسي الجوي يشير إلى طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية الصغيرة القادرة على حمل عدد من أشخاص، برحلات قصيرة المدى.