أصبح التخطيط للتقاعد في الوقت الحاضر يقع على عاتق الأفراد، فعدد قليل للغاية من الموظفين هم الذين يمكنهم الاعتماد على معاش تقاعدي تقدمه لهم الشركات التي يعملون بها، خاصة في القطاع الخاص، لذلك يحتاج الأفراد إلى معرفة كيفية وضع خطة للتقاعد.

ويتمثل أحد التحديات التي تواجه الأفراد عند وضع خطة التقاعد، في تحقيق التوازن بين التوقعات الواقعية للعائد، والمستوى المعيشي المرغوب.

5 خطوات للتقاعد بشكل آمن ومريح

1- وضع الخطة بناءً على الأفق الزمني

- العمر الحالي للفرد وسن التقاعد المتوقع هما الأساس لوضع استراتيجية فعّالة للتقاعد، فإذا كان لا يزال أمام الشخص 30 عامًا على سبيل المثال قبل أن يتقاعد، فيمكنه استثمار أمواله في الأصول ذات المخاطر العالية، مثل الأسهم.

- وعلى العكس كلما كان الشخص أكبر عمرًا، أصبح من الأفضل أن ترتكز محفظته بشكل أكبر على الدخل، والحفاظ على رأس المال.

2- تحديد مقدار الأموال التي سيتم إنفاقها بعد التقاعد

- من المهم أن يكون لدى الشخص توقعات واقعية بشأن عادات الإنفاق بعد تقاعده، إذ يعتقد معظم الأشخاص أن إنفاقهم بعد التقاعد سيكون أقل مما كانوا ينفقونه قبل ذلك، إلا أن هذا الافتراض غير واقعي، خاصة أن المتقاعدين يكون لديهم وقت فراغ كبير، وبالتالي تكون أمامهم فرصة للسفر والتسوق، وغير ذلك من أنشطة باهظة الثمن.

- لذلك من المهم عندما يضع الأشخاص خطة التقاعد، أن يضعوا في اعتبارهم أن نفقاتهم بعد التقاعد ستكون مماثلة (وربما أكثر) لنفقاتهم الحالية، ويساعد تحديد مقدار نفقات مرحلة بعد التقاعد على تحديد مقدار الأموال التي يمكن إنفاقها حاليًا.

3- حساب معدل عوائد الاستثمار بعد خصم الضرائب

- بعد القيام بالخطوتين السابقتين، يجب البدء في حساب معدل عوائد الاستثمار بعد خصم الضرائب، للتأكد ما إذا كانت محفظة التقاعد ستوفر العائد المرجو.

- يجب أن يكون العائد المرجو واقعيًا، فمعدل العائد الذي يزيد على 10% (قبل خصم الضرائب) عادة ما يكون غير واقعي، حتى بالنسبة للاستثمار طويل الأجل، خاصة أن العائد ينخفض عادة مع التقدم في العمر، لأن محافظ التقاعد منخفضة المخاطر، تتكون من أوراق مالية ذات دخل ثابت، وعائد منخفض.

4- تقييم القدرة على تحمل المخاطر

- تتمثل أهم خطوة في وضع خطة للتقاعد، في تحديد مقدار المخاطرة التي سيكون الشخص على استعداد لتحملها من أجل تحقيق أهدافه.

- ينصح الخبراء الأفراد بعدم المبالغة في إدارة محافظهم الاستثمارية، وفهم أن أسواق الأوراق المالية تمر بتقلبات عديدة، وبالتالي ليس من المنطقي أن يبيع الشخص الأوراق المالية أو يشتريها بناءً على تقلبات وقتية، خاصة أن استثماره الخاص بالتقاعد سيكون طويل الأجل.

5- التخطيط العقاري

- يعني ذلك أن يعرف الشخص ما سيحدث لممتلكاته بعد وفاته، ويمثل التخطيط العقاري خطوة مهمة في وضع خطة تقاعد متكاملة، ومن خلال التخطيط العقاري والتأمين على الحياة يضمن الفرد أن أحباءه لن يواجهوا صعوبات مالية بعد وفاته.