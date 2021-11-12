صرح وزير الصناعة السورية زياد صباغ، أن الأضرار التي لحقت بالمنشآت الصناعية في مناطق سيطرة دمشق تجاوزت 23.5 مليار دولار حتى نهاية عام 2019.

وقال صباغ في لقاء خاص مع وكالة «سبوتنيك» الروسية، إن الحرب استهدفت البنية التحتية بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص، وحصل تدمير لغالبية المنشآت الخاصة والعامة.

قدر صباغ حجم الأضرار المباشرة الفعلية بحدود 530 ألف مليار ليرة سورية، أي (12 مليار دولار أميركي). وتقارب قيمة الأضرار غير المباشرة قيمة الأضرار المباشرة، وتجاوزت القيمة الإجمالية لكلتي الأضرار الـ 1000 مليار ليرة سورية، أي بحدود 23.5 مليار دولار، في القطاعين العام والخاص.

وعلق الصباغ على خصخصة بعض مؤسسات القطاع العام، بأن «هذا الكلام غير وارد بذهن وزارة الصناعة ولا الحكومة».

وأكد على أن القطاع العام في سورية هو «خط أحمر لا يمكن التنازل عنه، ولكن كانت هناك رؤية في وزارة الصناعة تم التوافق عليها» وأنه لا يمكن لدولة رصد ميزانيات ضخمة لإعادة تأهيل هذه المنشآت دفعة واحدة.