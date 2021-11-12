مع حلول موسم قطاف الزيتون وعصره في سورية، تسجل أسعاره أرقاما خيالية حيث يبدأ سعر الكيلو من 2800 ليرة، وقد يصل إلى 3500 ليرة في بعض المحافظات، تبعا للصنف واللون والجودة والمحافظة التي يباع فيها إن كانت منتجة للزيتون أو لا، مرتفعا أكثر من 130% عن العام الماضي.

وسجلت محافظة دمشق أعلى سعر للزيتون، كونها ليست منتجة للزيتون وتتأثر بارتفاع أسعار النقل إليها من المحافظات، بحسب تقرير لموقع تلفزيون «سوريا».

ووصل سعر الزيتون العام الماضي لأفضل نوع إلى 1500 ليرة سورية، بينما تراوحت الأسعار لباقي الأنواع والأصناف بين 800 - 1200 ليرة في بعض المحافظات مثل درعا والسويداء. لكن أسعار هذا العام تبدو صادمة منذرة بارتفاع أسعار زيت الزيتون أيضا لمستويات قياسية بدوره.

ووصل سعر صفيحة زيت الزيتون «التنكة» وعادة ما تكون بوزن قياسي 16 كيلو، إلى نحو 250 ألف ليرة سورية بارتفاع 100% عن شهر أغسطس الماضي (منذ 3 أشهر فقط)، في حين يباع اللتر بالمفرق بنحو 17 ألف ليرة والكيلو بـ20 ألف ليرة سورية في أسواق دمشق، وسط توقعات بارتفاع السعر إلى أكثر من 300 ألف ليرة للصفيحة نتيجة انخفاض حجم المحصول وارتفاع أجور العصر لارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء.

وبحسب موقع تلفزيون «سوريا»، أكد معظم الباعة أن الإقبال على الشراء والمونة بالنسبة للزيتون انخفض نحو 50% عن العام الماضي في التوقيت ذاته من العام، مرجعين السبب لارتفاع الأسعار.

وقال مصدر في غرفة زراعة ريف دمشق للموقع، إن الجفاف وارتفاع درجات الحرارة وقلة الأمطار ساهمت بضرب المحصول، حتى إن الفلاحين فوجئوا بقلة الأشجار الحاملة بالثمار التي وصلت ببعض الأراضي المزروعة إلى 10% فقط، وهذا كارثي سواء للفلاحين أو للمستهلكين.

وأضاف: «هناك مزارعون تكلفوا كثيرا على محاصيلهم من ناحية السماد الذي ارتفع ثمنه كثيرا، ومنهم من جرب أساليب كثيرة للسقاية لكن كل تلك الكلف راحت هباء منثورا».

وسبق أن كشف رئيس مجلس زيت الزيتون في سورية، سامي الخطيب عن أن كميات كبيرة من الزيت السوري تخرج تهريبا من المناطق التي مازالت خارج سيطرة دمشق، مؤكدا أن كلفة إنتاج تنكة الزيت تصل إلى حدود 160 ألف ليرة.

وأشار الخطيب إلى أن موسم الزيتون الحالي يعتبر الأسوأ من حيث كميات الإنتاج، بسبب العوامل المناخية من جهة وضعف الاهتمام الحكومي بهذا المحصول الاستراتيجي من جهة ثانية.

إضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، ساهمت الحرائق أيضا بإضعاف إنتاج الموسم الحالي حيث التهمت النيران أكثر من 100 دونم في طرطوس في يوم واحد في سبتمبر الماضي، إضافة إلى 3.3 ملايين شجرة في اللاذقية وحدها العام الماضي بحسب رئيس اتحاد فلاحي اللاذقية حكمت صقر.