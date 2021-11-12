يبدأ صاحبا السمو الملكي الأمير تشالز أمير ويلز ودوقة كورنوول زيارة تاريخية إلى مصر الخميس القادم تستمر لمدة يومين في إطار جولة تشمل المملكة الأردنية الهاشمية، وهي الأولى التي يقوم بها ولي العهد البريطاني وقرينته إلى الخارج منذ تفشي وباء جائحة كورونا «كوفيد- 19» في أنحاء العالم.

وزيارة الأمير تشالز إلى مصر هي الثالثة من نوعها والأولى بعد ثورة 30 يونيو وما شهدته مصر من تطور وإنجازات تتضاعف يوما تلو الآخر، حيث سبق وأن قام ولي العهد البريطاني بزيارة مصر مرتين الأولى في عام 1981، مع زوجته الأولى الراحلة الأميرة ديانا حيث كانت مصر إحدى محطات شهر العسل، والزيارة الثانية للأمير تشالز في عام 2006 مع زوجته الحالية دوقة كورنوول ضمن جولة استمرت أسبوعين، وشملت كلا من مصر والسعودية والهند، بهدف تعزيز التسامح بين الحضارات.

زخم كبير للعلاقات بين مصر والمملكة المتحدة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.. زخم تعكسه الاتصالات واللقاءات المتواصلة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وكان آخرها القمة التي عقدت بين الزعيمين مطلع الشهر الجاري، على هامش أعمال القمة العالمية للمناخ «كوب-26» بجلاسكو.

زيارة تعكس بشكل قوي العلاقات المتميزة بين البلدين وتسهم في توطيد «الروابط الإنسانية.. حسبما أكد السفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي».

زيارة ولي العهد البريطاني وقرينته إلى مصر تأتي بعد استضافة جلاسكو لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ cop26، واختيار مصر لاستضافة القمة القادمة cop 27 العام القادم بمدينة شرم الشيخ، إذ يولي الأمير تشالز اهتماما كبيرا بمسألة التغير المناخي، وانطلاقا من ذلك سيبحث خلال زيارته المقبلة إلى مصر سبل العمل معا للتصدي لتغير المناخ.

ويحضر صاحبا السمو الملكي حفل استقبال بريطاني - مصري للاحتفال بالروابط بين البلدين، والذي سيقام في منطقة هضبة الجيزة المطلة على الأهرامات. وفي اليوم الأخير من هذه الجولة، سيزورا مدينة الإسكندرية القديمة.

وتشهد العلاقات التاريخية بين مصر والمملكة المتحدة تدشين مرحلة جديدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو ما يعرف بـ «بريكست».

تعاون شامل في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالإضافة إلى تحرير كامل للتجارة تضمنتها الاتفاقية التي وقعتها مصر وبريطانيا نهاية العام ليرسما من خلالها ملامح لعهد جديد من التعاون بين البلدين المرتبطين بشراكة استراتيجية طويلة الأمد.. عهد بدأ مع انفصال صعب لبريطانيا عن التكتل الأوروبي عقب المخاض العسير لمفاوضات استمرت ما يزيد عن أربع سنوات من تاريخ الاستفتاء الذي جرى في 2016.

وفي إطار العلاقات الاقتصادية المهمة التي تستند لتاريخ طويل من التعاون المشترك في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، عكست الاتفاقية - التي وقعت بمقر وزارة الخارجية - اهتمام قيادتي البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بهدف تحقيق نقلة نوعية في معدلات التجارة البينية والمشروعات الاستثمارية للشركات البريطانية في مرحلة ما بعد البريكسيت لاسيما وأن المملكة المتحدة تحتل المرتبة الأولى، من حيث حجم المساهمة في الاستثمار الأجنبي المباشر بالسوق المصري من خلال 1630 شركة باستثمارات تبلغ 5.4 مليار دولار تتركز غالبيتها في القطاع الصناعي.

وتحرص القاهرة على توطيد العلاقات مع بريطانيا، كما تحرص لندن على الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع مصر وإدراكا وتقديرا لدور مصر المحوري والفاعل كمركز ثقل وحجر زاوية لاستقرار الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.

كما يحرص الجانبان على التنسيق المشترك فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والمحلية محل الاهتمام المشترك وهو ما تعكسه الزيارات المتبادلة بين مسئولي البلدين والاتصالات المتواصلة بين قيادتي البلدين.

زيارة تاريخية لولي العهد البريطاني إلى مصر.. وشراكة استراتيجية هامة بين مصر بإمكانياتها والإنجازات التي تتضاعف يوما تلو الآخر على جميع المستويات، مع بريطانيا الدولة العظمى بعد انفصالها عن الاتحاد الأوروبي.