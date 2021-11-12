آلاء خليفة



أوضح نائب الرئيس للشؤون الطلابية بالاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأميركية بدر الشمالي، أنه بناء على التعميم الصادر من قبل الهيئة التنفيذية بشأن إرشادات وضوابط تنظيم العملية الانتخابية للدورة النقابية الجديدة وبعد المخاطبات بين الهيئة الإدارية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع أميركا والهيئة التنفيذية، ولمزيد من التعاون لتوسيع مشاركة الجموع الطلابية وتشجيع أكبر عدد من الطلبة على اختيار من يمثلهم فضلا عن رغبة الهيئة الإدارية ورغبة الطاقم الديبلوماسي في السفارة الكويتية لدى واشنطن والمسؤولين في وزارة التعليم العالي والمكاتب الثقافية لتطبيق الاشتراطات الصحية ومراعاة لسلامة الطلبة والطالبات، قررت الهيئة الإدارية تحديد مراكز التصويت الخاصة بانتخابات ممثلي الهيئة الإدارية ووفد المؤتمر للعام النقابي 2021-2022 على النحو التالي: Cook country، Illinois، Los Angeles Country، California.



وأضاف أنه سيتم التنسيق بين المنظمين لتطبيق اللائحة الداخلية لتنظيم الانتخابات المنصوص عليها في دستور الاتحاد ويحق لكل طالب وطالبة اختيار مكان التصويت الخاص به عبر استمارة طلب التسجيل لعضوية الاتحاد حرصا من الاتحاد على توسيع المشاركة الطلابية، والأخذ بعين الاعتبار صحة الطلبة المشاركين في العملية الانتخابية خلال الجائحة.



وشدد الشمالي على أهمية الالتزام من قبل الطلبة المشاركين بالاشتراطات الصحية واتباع كل الإرشادات من قبل اللجنة المنظمة، موجها شكره إلى الهيئة التنفيذية على قبول طلب الاتحاد وتعاونها لتذليل الصعاب لتوسيع مشاركة عدد أكبر من الطلبة في الانتخابات.