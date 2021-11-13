أكد رئيس اللجنة القومية الأولمبية الايطالية جوفاني مالاغو، الرغبة في تطوير التعاون مع الكويت في كافة الميادين الشبابية والرياضية وتبادل الزيارات مع الاولمبية الكويتية.

وذكرت سفارة الكويت في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت، أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس اللجنة مع السفير الشيخ عزام الصباح عقب مباراة منتخبي ايطاليا وسويسرا في تصفيات كأس العالم.

وقال البيان ان الرئيس مالاغو استعرض مع السفير الصباح فرص تطوير العلاقات الرياضية مع الكويت بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الكويتية في كافة المجالات بالاستفادة من الخبرات التقنية والمهنية المتقدمة في جميع الألعاب وأبدى مالاغو حرصه الخاص على توطيد أشكال التعاون بين اللجنة الأولمبية الايطالية والكويتية من خلال المبادرات والفعاليات الثنائية وتنظيم معسكرات تدريبية في ايطاليا للمنتخبات والأندية الكويتية لكل الالعاب.

ومن جانبه عبر السفير الشيخ عزام الصباح عن تقديره لأشكال التعاون الرياضي مع ايطاليا والاستفادة من خبراتها المتميزة الذي تجسد بنجاح في تجربة الكويت وانجازاتها في رياضة الرماية مؤكدا دور الرياضة الفريد كلغة عالمية تتعدى الحدود والحواجز للتواصل بين الشعوب وخاصة الشباب.