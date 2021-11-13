قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقي في مصر إن الكرة الأرضية ستشهد يوم الجمعة القادم خسوفا جزئيا للقمر، هو الأخير في عام 2021، لن يرى في مصر والوطن العربى، ويتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر ربيع الآخر لعام 1443، حيث يغطى ظل الأرض 97% تقريبا من سطح القمر.

وأضاف القاضي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - إنه يمكن رؤية هذا الخسوف في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوثه ومنها شمال أوروبا، شرق آسيا، قارة أستراليا، الأمريكتان، المحيط الباسفيكي، المحيط الأطلنطي، المحيط الهندي، والقارة القطبية الشمالية.

وأوضح أن جميع مراحل الخسوف ستستغرق منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 6 ساعات ودقيقتان تقريبا، حيث يبدأ في مرحلة الخسوف شبه ظلي في الساعة الثامنة ودقيقتين و29 ثانية صباحا وينتهي في الساعة الثانية ودقيقتين و28 ثانية ظهرا.

وأشار إلى أن الخسوف الجزئي القادم للقمر سيكون في 28 أكتوبر 2022، فيما ستشهد الكرة الأرضية كسوفا كليا للشمس يوم 4 ديسمبر المقبل ولن يرى في مصر، مؤكدا أنه يمكن الاستفادة من ظاهرتى الكسوف الشمسى والخسوف القمرى للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية، حيث أن الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس.

ولفت إلى أن الكسوف الشمسى يحدث فى وضع الاقتران أو الاجتماع أى أن حدوث الكسوف الشمسى يشير بقرب ولادة الهلال الجديد، ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد، كما يحدث الخسوف القمرى فى وضع التقابل أى فى منتصف الشهر القمرى عندما يكون القمر بدرا.