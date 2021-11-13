انطلقت فعاليات كرنفال مدينة كولونيا في غرب ألمانيا بعد غياب الحدث العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19، مع حصر الحضور بالأشخاص الملقحين أو المتعافين من كورونا، رغم قلق السلطات من الازدياد المتجدد في أعداد المصابين بالفيروس.

وقالت ماري لويز (62 عاما) "نشعر بحماية كاملة" بفعل تعزيز شروط الاستحصال على التصريح الصحي. وهي أتت خصيصا من هولندا المجاورة من أجل "الاحتفال مجددا بعد طول انتظار".

وفي ساحة وسط المدينة القديمة، ضمّ آلاف المحتفلين بأزيائهم الملونة ومن دون كمامات، أصواتهم ليرددوا سويا أغنية "مين سين فيدر دو" ("ها قد عدنا"). وحمل كثر منهم لافتات عليها الرسالة عينها.

واعتبر أمين الصندوق في جمعية لرواد الكرنفال في كولونيا أوفيه شورنيغ أن الخطر المرتبط بإقامة هذا الحدث "معقول".

لكن يبدو أن الوباء عاد للتفشي بخطى متسارعة في ألمانيا حيث سجلت البلاد الخميس للمرة الأولى أكثر من خمسة آلاف إصابة جديدة خلال 24 ساعة، كما أن معدّل إشغال أسرّة المستشفيات آخذ في الارتفاع بصورة مطردة.

وقد دفع هذا الوضع برئيس حكومة إقليم بافاريا ماركوس سودر للقول إنه "يصعب تصور" إقامة الكرنفال هذه السنة.

وقال شورنيغ لوكالة فرانس برس مرتديا زيّ بحّار "لا أشعر بالذنب لأني أحتفل. إذا كان الساسة يرون أن القيود ضرورية، فعندها سنلتزم، لكن طالما أن الأمر ليس كذلك، فسنستمر".