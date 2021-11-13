بلغ إجمالي إيرادات شباك تذاكر السينما الصيني 43 مليار يوان (حوالي 6.71 مليار دولار أمريكي) وذلك حتى اليوم السبت، وفق ما ذكر موقع تتبع شباك تذاكر السينما "ماويان".

وتباطأ نمو الإيرادات مقارنة مع فترة ما قبل الوباء عام 2019، لكن إجمالي الإيرادات السنوية ما زال يتصدر الأسواق العالمية لشباك تذاكر السينما.

وكان هناك ثمانية أفلام تم إنتاجها محليا بين أكبر 10 أفلام من حيث الإيرادات لدى شباك تذاكر السينما الصيني.

وتصدر الفيلم الوطني الصيني "معركة في بحيرة تشانغجين" المنحنى البياني من حيث الإيرادات، حاصدا 5.62 مليار يوان منذ 30 سبتمبر، كما أنه الفيلم الأعلى ربحا حتى الآن هذا العام على المستوى الصيني والعالمي.

وجاء الفيلمان الكوميديان "مرحبا، أمي" و "محقق الحي الصيني 3"، اللذان طُرحا في دور السينما خلال عطلة العام الصيني التقليدي الجديد، في المركزين الثاني والثالث من حيث الإيرادات السنوية بإجمالي إيرادات بلغت 5.41 مليار يوان و 4.52 مليار يوان على الترتيب.

أما الفيلمان الأجنبيان الوحيدان في قائمة أكبر 10 أفلام من حيث الإيرادات بالسوق الصينية، فهما الفيلمان الأمريكيان "إف9: ذات فاست ساجا" و "جودزيلا ضد كونغ"، حيث حلا في المرتبتين الخامسة والثامنة بإيرادات بلغت 1.39 مليار يوان و 1.23 مليار يوان على الترتيب