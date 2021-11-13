أعلنت منصة البث المباشر "نتفليكس" أنها ستمدد عرضها للبث المباشر المجاني إلى فيتنام.

وكانت نتفليكس قد قدمت عرضا في وقت سابق من العام الجاري إلى كينيا لتعريف الجمهور هناك بالخدمة وجذب المواطنين إلى المنصة.

ويحتاج المستخدمون إلى هاتف يعمل بنظام تشغيل أندرويد، حيث يمكنهم تثبيت تطبيق للوصول إلى حزمة التجربة التي تشمل اختيارا من المحتوى المعروض.

وبعد ذلك، يحتاج المستخدمون إلى إضافة بريدهم الإلكتروني وإثبات للعمر من أجل البدء في مشاهدة قائمة الأعمال الفنية التي اختاروها.

ووفقا للشركة، إذا جذبت الأعمال الفنية المشاهدين، فسيكون لديهم خيار الانضمام إلى خطة العضوية مدفوعة الثمن.

وتقتصر الخدمة حاليا على الهواتف المحمولة.

وقالت كاثي كونك، مديرة ابتكار المنتجات "في نتفليكس، نؤمن أن القصص الرائعة لديها القدرة على الارتقاء بنا والتأثير علينا والتقريب بين بعضنا البعض".

وأضافت "إذا لم يتسن لكم مشاهدة نتفليكس من قبل، فإن الخطة المجانية تعد طريقة رائعة لتجربة هذه القصص بأنفسكم. وإذا راق لكم ما تشاهدون، من السهل التحديث إلى واحدة من خططنا مدفوعة الثمن لكي تتمكنوا من الاستمتاع بكل الأعمال الفنية التي نعرضها، وحتى المزيد من الخصائص، وخيار الاستمتاع بنتفليكس على تلفزيونكم أو جهاز الكمبيوتر المحمول".