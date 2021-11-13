قال رود ستيوارت إن أحدث ألبوماته خرج من "رحم الإغلاق".

ويطرح المغني البالغ من العمر 76 عاما، ألبومه رقم 31 والذي يحمل عنوان "ذا تيرز أوف هركليز"، بحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا".

وقال سيتوارت لبرنامج ذا جراهام نورتون شو: "لقد خرج من رحم الإغلاق. أعطيته الكثير من الاهتمام بإضافة المزيد من الأغاني الشخصية لأنه كان لدي الكثير من الوقت للتفكير".

وإحدى الأغنيات في الألبوم الجديد المسمى "تاتش لاين" مهداه لوالد سيتوارت الذي يقول إنه علمه هو وأخوته حب كرة القدم.

ولدى سؤاله بشأن كيف يظل في حالة جسمانية لائقة، قال سيتوارت لنورتون "كرة القدم، أو على الأقل كنت (مداوما عليها). وأحافظ على جسمي من فترة طويلة. ولدي نفس المدرب من 35 عاما".

وولد ستيوارت في لندن، من أصل اسكتلندي وهو مشجع مخلص لكرة القدم الاسكتلندية و لنادي سيلتك .