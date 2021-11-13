تلقى رجل أعمال عقوبة الحبس 18 شهرا فيما يتعلق بحادث تحطم الطائرة الذي توفى فيه لاعب كرة القدم إيميليانو سالا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.آيه.ميديا" أن سالا 28/ عاما/ والطيار ديفيد إيوتسون 59/ عاما/ توفيا عندما سقطت الطائرة الصغيرة التي كانا على متنها في القنال الإنجليزي في كانون ثان/يناير .2019

وأدين ديفيد هندرسون 67/ عاما/ من هوثام في إيست ريدينج في يوركشاير، بتهمة تعريض سلامة الطائرة للخطر بعد محاكم في محكمة كارديف كراون في تشرين أول/أكتوبر.

وأقر هندرسون بأنه مذنب بتهمة أخرى وهي محاولة تنظيم رحلة طيرات لمسافر دون الحصول على إذن أو تصريح.

وكانت الرحلة التي استقلها اللاعب الأرجنتيني تم تنظيمها من قبل هندرسون، الذي كان هو مشغل الطائرة، مع وكيل لاعبي كرة القدم ويليام "ويلي" مكاي.

وفي هذا الوقت، كان سالا انتقل إلى كارديف سيتي من فريق نانت، وكان مسافرا بين المدينتين عندما لاقى حتفه.