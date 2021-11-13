أنهت محكمة في لوس انجليس الوصاية على نجمة البوب بريتني سبيرز والتي ظلت تسيطر علي شؤون حياتها لمدة 13 عاما.

وقالت القاضية بريندا بيني بعد جلسة " ، تم إنهاء الوصاية على شخص بريتني جان سبيرز وممتلكاتها الخاصة".

وأضافت أن الوصي الحالي سيواصل العمل لتسوية القضايا المالية الجارية في القضية.

وكانت مغنية (بيس أوف مي) "قطعة منًي" البالغة من العمر 39 عاما قد طلبت من المحكمة إنهاء الترتيبات القانونية التي تحكم حياتها الشخصية وممتلكاتها التي تبلغ قيمتها 60 مليون دولار منذ عام 2008.

ولم تحضر سبيرز جلسة الجمعة في لوس انجليس.

واندلعت هتافات المعجبين في الخارج للقرار وانطلقوا في الغناء أغنيتها "أقوى".

وتم فرض الوصاية على سبيرز واسنادها لوالدها بعد تعرضها لانهيار عام وخضوعها للعلاج من مشاكل نفسية لم يتم الكشف عنها.