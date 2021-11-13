اكتشف علماء آثار أطلال هيكل خماسي الأضلاع يعود إلى 5500 عام خلت في مدينة تاييوان، بمقاطعة شانشي بشمالي الصين.

وقال معهد الآثار الثقافية وعلوم الآثار بالمدينة، إنه يعتقد أن الأطلال، التي اكتشفت في موقع للبناء في تاييوان، تنتمي إلى الفترات الوسطى والمتأخرة من ثقافة يانغشاو.

وقال بي جينغ رونغ، الباحث بالمعهد، إنه تم اكتشاف ما إجماليه 98 حفرة للرماد و11 فرنا فخاريا ومنزلين وست مقابر لأسرة مينغ (1368-1644) و أسرة تشنغ (1644-1911) في الموقع، موضحا أن الاكتشاف الأهم يتمثل في منزل خماسي الأضلاع بني على مساحة نحو 32 مترا مربعا.

وأوضح بي أنه تم اكتشاف عدد كبير من القطع الفخارية في المنزل، بما في ذلك غلايات فخارية مليئة بالرمال و أوان فخارية رمادية مليئة بالرمال و أوان فخارية حمراء وزجاجات مدببة القاع.

ويرى بي جينغ رونغ أن هذا الاكتشاف يحمل أهمية أكاديمية كبيرة لدراسة السمات الثقافية للعصر الحجر الحديث في حوض تاييوان والتبادلات الثقافية قبل التاريخ في تاييوان والمناطق المحيطة بها.

ومع نشأتها في محيط الروافد الوسطى للنهر الأصفر، تعد ثقافة يانغشاو فرعا مهما للحضارة الصينية وتشتهر على نطاق واسع بتقنيتها المتقدمة لصناعة الفخار.