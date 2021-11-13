تصدرت فرقة "آبا" السويدية تصنيف الأسطوانات العشر الأولى في بريطانيا عن مبيعات ألبومها الجديد "فوييدج"، أول مجموعة موسيقية مسجلة في الاستوديو للفرقة الرباعية منذ عام 1981، وفق ما أعلنت الجمعة الهيئة الرسمية التي تضع هذا الترتيب.

وبلغت مبيعات "فوييدج" 204 آلاف في سبعة أيام منذ طرحه يوم الجمعة الفائت، مما يشكل أقوى انطلاقة لألبوم في بريطانيا في الأعوام الأربعة الأخيرة، منذ "ديفايد" للنجم البريطاني إد شيران.

ومنذ انفراط عقدهم نهاية 1982 بعد عام على إصدارهم آخر ألبوم لها بعنوان "ذي فيزيترز"، لم يطرح الأعضاء الأربعة في الفرقة أنييتا فالتسكوغ (71 عاما) وبيورن أولفاوس (76 عاما) وبيني أندرسون (74 عاما) وأني-فريد لينغستاد (75 عاماً)، أي أغنية جديدة.

وفوييدج" هو الألبوم العاشر للفرقة يتصدر يتبوأ المرتبة الأولى في بريطانيا، وهو رقم لم يحققه غيرها سوى فرقتين هما "بيتلز" و"رولينغ ستونز" وخمسة مغنين هم إلفيس بريسلي وروبي ويليامز ومادونا وبروس سبنرينغستين وديفيد بوي.

وأعربت الفرقة عن ارتياحها إلى هذا الإنجاز في بيان جاء فيه "نحن سعداء بأن جمهورنا أحبّ ألبومنا الجديد بقدر ما أحببنا تسجيله".

وأضافت "نحن مسرورون جداً بأن يكون لنا ألبوم مجدداً في صدارة التصنيف".

وتشكّل النسخ المادية من الألبوم 90 في المئة من مجمل المبيعات الـ204 آلاف، وبينها 29900 أسطوانة فينيل، وهو أعلى عدد مبيعات لهذا النوع من الأسطوانات يحققه ألبوم في أسبوعه الأول منذ بداية القرن الحادي والعشرين.

وكان الرقم القياسي السابق في هذا المجال لألبوم "ترانكويليتي بايس هوتيل أند كاسينو" لفرقة الروك البريطانية "أركتيك مانكيز"، إذ بيعت منه 24500 نسخة فينيل في أسبوعه الأول عام 2018.