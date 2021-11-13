قال الرئيس الروسي فلاديمر بوتين إن بلاده مهتمة بالتعاون مع دول رابطة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك" في مجال الرقمنة.

وأضاف بقوتين، خلال كلمة له في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، عبر تقنية الفيديو: "بلدنا مهتم بالتعاون مع اقتصادات رابطة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في موضوع الرقمنة، حيث تعد التكنولوجيا الرقمية أداة جيدة في معالجة المهمة المعقدة المتمثلة في تعزيز الاتصال في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وتطوير البنية التحتية وممرات النقل والخدمات اللوجستية".

وتابع الرئيس الروسي: "من بين المجالات ذات الأولوية على المسار الرقمي لروسيا تبادل أفضل الطرق في تنفيذ التقنيات الرقمية في القطاعات الاقتصادية وتدريب الموظفين المتخصصين وتحسين التنظيم المعياري لمجال المعلومات و تطوير نظام الاتصالات واستخدام الذكاء الاصطناعي".