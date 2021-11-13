يقيم الاتحاد العربي للكاراتيه غدا الأحد حفل تكريم الأبطال العرب في دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) التي أقيمت في العاصمة اليابانية في وقت سابق من العام الجاري، وذلك بأحد الفنادق في إمارة دبي بدولة الإمارات والتي تستضيف بطولة العالم للكاراتيه للرجال والسيدات خلال الفترة ما بين 16 و21 تشرين ثان/نوفمبر الجاري.

ويحضر حفل تكريم نجوم الكاراتيه العرب، الإسباني أنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه والإماراتي ناصر الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة العالم، وأعضاء مجلس الاتحاد العربي ورؤساء الاتحادات العربية للكاراتيه المتوجه بالميداليات في طوكيو .2020

كان مجلس الاتحاد العربي للكاراتيه برئاسة الدكتور إبراهيم القناص قد اعتمد منح اللاعبين الأبطال في أولمبياد طوكيو 2020 الوسام الذهبي للاتحاد، وكذلك شهادة حزام أسود أعلى من الدرجة المعتمدة للأبطال في اتحاداتها الوطنية.

ويشمل التكريم، المصرية فريال أشرف التي حصلت على الميدالية الذهبية لوزن فوق 61 كيلوجراما، والسعودي طارق حامدي الذي أحرز الميدالية الفضية لوزن فوق 75 كيلوجراما، والأردني عبد الرحمن مصاطفة والذي حصل على الميدالية البرونزية لوزن تحت 67 كيلوجراما، والمصرية جيانا لطفي التي حققت الميدالية البرونزية لوزن تحت 61 كلوجراما.

كذلك سيجرى تكريم مدربي الأبطال العرب في الأولمبياد بوسام الاستحقاق الرياضي، وسيشمل التكريم، المدرب المصري هاني قشطة والمغربي منير أوفقير مدرب المنتخب السعودي، والمدرب المصري محمد عبد الرجال والمدرب المصري محمد إبراهيم سالم مدرب المنتخب الأردني، إضافة إلى تكريم الحكام المشاركين بالأولمبياد بوسام الاستحقاق الرياضي، وهم الكويتي محمد السلطان والمغربي الزيتوني مطيوط والمصري هيثم فاروق .

كما سيجرى تكريم أنطونيو سبينوس واللواء ناصر الرزوقي والتونسي بشير الشريف نائبا رئيس الاتحاد الدولي للعبة ورؤساء الاتحادات العربية المنجزة أولمبيا وهم رئيس الاتحاد المصري محمد الدهراوي ورئيس الاتحاد السعودي الدكتور مشرف الشهري ورئيس الاتحاد الأردني أحمد الداود.