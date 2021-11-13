أعلنت شركة الكهرباء الفرنسية "إلكترسيتيه دو فرانس" التوقف عن قطع التيار عن عملائها من السكان الفرنسيين الذين يتأخرون في سداد فواتير استهلاكهم من الطاقة، وسوف تستعيض عن ذلك بإمدادهم بكميات محدودة من الكهرباء تكفي احتياجاتهم الأساسية.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن هذا الإجراء يأتي في الوقت الذي أدي فيه ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إلى زيادة فواتير الطاقة بالنسبة للمنازل والشركات على حد سواء، وهو ما اضطر الحكومات إلى التدخل من خلال تقديم تخفيضات ضريبية ودعم.

ولا يسمح القانون الفرنسي بقطع الكهرباء عن المستهلكين الذين لا يسددون فواتير استهلاكهم خلال الفترة من أول تشرين ثان/نوفمبر حتى 15 آذار/مارس، وهي أبرد فترات العام في فرنسا.

وقررت شركة الكهرباء الفرنسية أن تبدأ اعتبارا من نيسان/أبريل المقبل خفض امدادات الكهرباء بدلا من وقفها بالنسبة للمستهلكين الذين لا يسددون الفواتير، على أن تسمح لهم بكمية من الكهرباء تكفي للأغراض الأساسية مثل الإضاءة وتشغيل معدات المطبخ أو شحن الأجهزة الإلكترونية.

ونقلت بلومبرج عن رئيس الشركة جان بيرنار ليفي قوله في بيان إنه "نظرا لأن الكهرباء هي من الاحتياجات الأساسية، فقد قررت الشركة انهاء عملية قطع التيار"، مضيفا أنه "في ضوء تزايد المخاوف من اسعار الطاقة، فإننا سوف نتخذ خيارا مسؤولا وداعما، يعطي الأولوية للاستماع إلى عملائنا ودعمهم في وقت الشدة".

وقالت "الكترسيته دو فرانس" إن فواتير الطاقة سوف تظل مستحقة على المستهلكين، ولكن الشركة سوف ترتب حلولا لتسهيل الدفع.