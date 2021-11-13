أعلنت السلطات حالة التأهب القصوى في مناطق كبيرة من جنوب شرق أستراليا استعدادا لفيضانات كبيرة اليوم السبت بعد أن تسببت أمطار غزيرة في تخطي مياه الأنهار لضفافها، فيما يحذر خبراء الأرصاد الجوية من طقس أكثر قسوة في الأيام المقبلة.

وصدرت تحذيرات من فيضانات بالنسبة لعدد من الأنهار في مناطق من كوينزلاند وأغلب مناطق نيو ساوث ويلز، فيما تتركز أكثر المخاوف على المناطق الواقعة على طول نهر لاكلان في وسط غرب نيو ساوث ويلز، وهي الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في أستراليا.

ونقلت هيئة الإذاعة الأسترالية عن فيليس ميلر رئيس بلدية فوربز التي يبلغ عدد سكانها 8500 على نهر لاكلان قوله "نستعد لفيضانات كبيرة".

وهناك مخاوف من حدوث فيضانات كبيرة في ولاية فيكتوريا بشرق البلاد، إذ يقول خبراء الأرصاد الجوية إنه تم إصدار تحذيرات باحتمال وقوع فيضانات في معظم أنحاء المنطقة. ومن المتوقع هطول المزيد من الأمطار والطقس العنيف طوال عطلة نهاية الأسبوع.