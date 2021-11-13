أعلن المجلس الإماراتي لكتب اليافعين عن تشكيل مجلسه الاستشاري الجديد

وتتولى اللجنة الاستشارية تمثيل المجلس الإماراتي لكتب اليافعين في المناسبات الثقافية المختلفة مثل ورش العمل وفعاليات القراءة القصصية، والمؤتمرات، ومعارض الكتب الدولية، ومناقشة خطط عمل المجلس ومنجزاته خلال الاجتماعات الربع سنوية للمجلس.

وتضم اللجنة الاستشارية الجديدة كلاً من: خولة المجيني، مديرة المعارض والمهرجانات في هيئة الشارقة للكتاب، وإيمان بوشليبي، مديرة إدارة مكتبات الشارقة العامة، ومجد الشحي، مديرة علاقات الناشرين في جمعية الناشرين الإماراتيين، ونادية النجار، مؤلفة كتب أطفال ويافعين، ووفاء إبراهيم، رسامة كتب أطفال، واليازية السويدي، مديرة ومؤسِّسة "الفلك للترجمة والنشر".

وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسسة والرئيسة الفخرية للمجلس الإماراتي لكتب اليافعين: "نتطلع من خلال المجلس الاستشاري الجديد، إلى مرحلة جديدة من العمل تبرز أهمية فئة الأطفال واليافعين الذين تعتمد عليهم مجتمعاتهم ليكونوا رواد المستقبل وصناعه".

وأكدت الشيخة بدور القاسمي أن تشكيل المجلس الاستشاري من مجموعة من السيدات الإماراتيات ذوات خبرات متنوعة وكبيرة ويمثلن كافة القطاعات المعنية بكتاب الطفل، من مسؤولي المعارض، والكتّاب، والرسامين، وأمناء المكتبات، يأتي إيماناً بجهودهن وقدرتهن على تحقيق تعاون مثمر يرتقي بكتاب الطفل، وقيادة مرحلة مهمة من مراحل العناية بهذه الفئة وتنمية معارفها.

يذكر أن المجلس الإماراتي لكتب اليافعين هو الفرع الوطني من المجلس الدولي لكتب اليافعين، وانطلق العمل فيه عام 2010 بهدف تحقيق تقارب أكبر بين الطفل والكتاب، من خلال مجموعة من البرامج والأنشطة، وتزويد المؤلفين والرسامين الواعدين والمحترفين ودور النشر القائمة في الدولة بفرص التواصل وتبادل الخبرات وبناء القدرات، فضلاً عن تقديم الدعم والتدريب للعاملين في مجال كتب الأطفال وتعزيز القراءة، والعمل على نشر ثقافة التفاهم والحوار من خلال كتب الأطفال.