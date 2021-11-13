تتلألأ قطعة مرجان كالذهب داخل مختبر في فلوريدا، حيث يحاول علماء مساعدة هذا النوع على حماية نفسه ضد التغير المناخي بالاستعانة بعمليات تعديل وراثي، في رهان صعب التحقيق لكنه ضروري وفق الخبراء.

ويحاول الباحثون معرفة ما إذا كان إنقاذ الشعب المرجانية ممكناً من خلال زرع خلايا جذعية من أنواع مختلفة منها تتمتع بقدرة أكبر على مقاومة أرتفاع درجات حرارة المحيطات وتحمضها الذي يضعف الشعب المرجانية.

وبالتالي، يدفع القلق من الاحترار المناخي هؤلاء العلماء إلى محاولة تعديل كائنات حية وراثياً لتمكينها من البقاء.

وأوضحت رئيسة الفريق المسؤول عن هذه الدراسة في جامعة ميامي نيكي ترايلور نويلز لوكالة فرانس برس أن "الشعب المرجانية تنفق بسرعة مقلقة وهي غير قادرة على تحمل صدمة التغير المناخي".

وأضافت "في هذه المرحلة، ينبغي أن نجرب كل شيء ونرى ما الذي ينجح"، فيما يُعقد في غلاسكو مؤتمر الأمم المتحدة "كوب 26" حول المناخ البالغ الأهمية لمستقبل البشرية .

يندرج هذا المشروع ضمن مجموعة مبادرات تدعمها منظمة "ريفايف أند ريستور" غير الحكومية في سان فرانسيسكو والتي ترى في التعديل الوراثي أداة مناسبة لحفظ أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.

فالكائنات الحية تمكنت من الاستمرار عبر الأزمنة بفضل تطورها أو انتقالها إلى أماكن تتوافر فيها موائل ودرجات حرارة أكثر ملاءمة لها. أما اليوم، فيتسبب التغير المناخي في اضطراب البيئة بسرعة كبيرة جداً بحيث لا تكفي آلية التكيف الطبيعي هذه.

وتنبّه الشريكة المؤسسة لـ "ريفايف أند ريستور" راين فيلان إلى أن الوقت ينفد.

وتضيف "سيتعين علينا التدخل، وإلا فسنخسر" هذه الأنواع.

يشكّل القلق في شأن الشعب المرجانية موضوعاً شديد الأهمية، إذ تمتص المحيطات أكثر من 90 في المئة من الحرارة الزائدة الناتجة عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مما يحمي الأرض لكنه يولّد موجات حرارة طويلة الأمد في المحيطات وينهك الكثير من أنواع الشعب المرجانية.

وأدى الاحترار المناخي إلى جانب التلوث وصيد السمك بالتفجير إلى القضاء على 14 في المئة من الشعب المرجانية في العالم بين عامي 2009 و 2018، وفقًا لتقرير صادر عن الشبكة العالمية لرصد الشعب المرجانية.

ويخصص صندوق تابع لمنظمة "ريفايف أند ريستور" أكثر من نصف حجمه البالغ ثمانية ملايين دولار لمشاريع تهدف إلى المساعدة في حفظ الشعب المرجانية.