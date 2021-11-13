حذرت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل بشدة من جائحة كورونا ودعت المواطنين مجددا إلى تلقي التطعيم.

وقالت ميركل في مقطع فيديو لها نُشر يوم السبت: "تنتظرنا أسابيع صعبة للغاية"، مضيفة أنه قبل عام كانت البلاد في وضع خطير مماثل، لكن اللقاحات صارت متوفرة الآن.

وتابعت ميركل: "علينا فقط الحصول عليها وبسرعة. ارجوكم: انضموا وحاولوا إقناع الأقارب والأصدقاء أيضا".

وذكرت المستشارة أن كل مصاب بكورونا ينبغي أن يحصل على أفضل علاج ممكن، ولكن يجب أن يكون هناك أيضا مكان وطاقم عمل في المستشفيات لكل من يحتاج للعلاج.

وقالت: "لكن هذا لم يعد ممكنا في المناطق الأكثر تضررا من كورونا الآن. الوحدات ممتلئة ويجب نقل المرضى إلى أماكن أخرى. يتم إلغاء مواعيد العمليات الجراحية. والأطباء والممرضات الذين ما زالوا يعانون من جائحة الشتاء الماضي على وشك الوصول إلى حدودهم القصوى".

وفي ضوء ذلك، دعت ميركل إلى اتخاذ إجراءات مشتركة، وذلك قبل اجتماع الحكومة الاتحادية والولايات المقرر يوم الخميس المقبل، موضحة أن اتفاق الطرفين على قواعد مشتركة قد ساعد دائما في مواجهة الأزمة، وأشارت إلى ما يسمى بمؤشر إشغال المستشفيات، الذي يوضح نسب مرضى كورونا في المستشفيات، وطالبت بتحديد حد أقصى موحد بين الحكومة الاتحادية والولايات على نحو سريع لهذا المؤشر، والذي يتم حال تجاوزه تشديد إجراءات مكافحة الجائحة.

وشددت ميركل على أنه "يجب تحديد هذا الحد الأقصى بحكمة حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات الضرورية بعد فوات الأوان"، مشيرة إلى أن التجربة أوضحت أنه عندما تصل ولاية إلى حدودها القصوى، فسرعان ما يؤثر ذلك على الولايات المجاورة.

كما أكدت المستشارة أهمية تلقي اللقاحات المعززة بوتيرة أسرع، حتى يكون هناك "فرصة حقيقية لكسر موجة الخريف والشتاء الصعبة".