دعا 35 طبيبا وخبيرا رائدا من جميع أنحاء ألمانيا الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات إلى تغيير المسار بشأن سياسة مكافحة كورونا.

وكتب الباحثون في نداء من ثلاث صفحات نشرته صحيفة "كولنر شتات-أنتسايجر" وصحف مجموعة "دويتشلاند" الإعلامية اليوم السبت أنه بدلا من إزاحة مسؤولية كسر الموجة الرابعة على نحو متزايد إلى تقدير كل فرد عبر "الانتظار السلبي"، يجب على الساسة في النهاية "الوفاء بمسؤولياتهم على نحو شامل".

وجاء في نص المناشدة التي تم صياغتها تحت إشراف طبيب الباطنة في كولونيا ميشائيل هاليك وعالمة الفيروسات في براونشفايج ميلاني برينكمان: "كل يوم انتظار يكلف أرواحا بشرية... نشعر بخيبة أمل عميقة إزاء الخطر الذي يهدد التماسك الاجتماعي وإزاء الإهمال المتكرر في التعامل مع رعاية الناس الذين يعتمدون على حماية الدولة".

وطالب الباحثون بتشكيل فريق وطني للأزمات يضم خبراء في علم الفيروسات والطب والصحة العامة وممارسين عموم من ذوي الخبرات الإدارية، من المستشفيات أو الشركات، على سبيل المثال.