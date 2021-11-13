تعتزم الحكومة اليابانية إعداد حزمة تحفيز اقتصادي، بقيمة أكثر من 40 تريليون ين(350 مليار دولار) في الإنفاق المالي، طبقا لما ذكرته صحيفة "نيكي" اليابانية.

وستشمل الحزمة، المتوقع أن يتم الإعلان عنها الأسبوع المقبل، مئة ألف ين، في صورة منافع، للأشخاص، الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما وأقل وستصدر الحكومة سندات لتغطية بعض التكاليف، طبقا لما ذكرته الصحيفة اليابانية، بدون أن تكشف عن مصدر المعلومات.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء،يأتي الدعم للاقتصاد، في وقت، كان من المتوقع أن يعود فيه الاقتصاد، إلى الانكماش في الربع المالي، المنتهي في أيلول/سبتمبر الماضي، حيث ضربت موجة الفيروس في فصل الصيف الاستهلاك وأدت العقبات في سلسلة التوريد إلى عرقلة الإنتاج.

ومن المتوقع صدور التقرير الفصلي بشأن الناتج المحلي الإجمالي يوم الإثنين المقبل.