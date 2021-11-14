أعلنت شركة ميزان القابضة، إحدى أكبر شركات تصنيع وتوزيع المنتجات الغذائية والاستهلاكية والرعاية الصحية في منطقة الخليج، عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021، حيث حققت الشركة إجمالي إيرادات بلغت 191.2 مليون دينار، بانخفاض 1.6% عن نفس الفترة من 2020، فيما بلغت الأرباح الصافية الخاصة بمساهمي الشركة الأم 9.5 ملايين دينار، بانخفاض 7.2%. وقالت الشركة في بيان صحافي، ان الأرباح التشغيلية لفترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بلغت 13.1 مليون دينار، بانخفاض 11.1%، وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 19.6مليون دينار، بانخفاض 8.4%.



وفيما يخص نتائج الشركة بالربع الثالث من العام الحالي، فقد بلغ إجمالي الإيرادات 57.2 مليون دينار، بانخفاض 4.8%، فيما بلغت الأرباح الصافية الخاصة بمساهمي الشركة الأم 2.3 مليون دينار بارتفاع 6.9%.



وفي هذا السياق قال نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة ميزان القابضة محمد جاسم الوزان: «كما توقعنا، جاءت نتائج ميزان لفترة التسعة أشهر الأولى من 2021 أفضل من نفس الفترة في 2019، نحن هنا نقارن نتائجنا بالعام 2019 باعتباره عاما مرجعيا ولأن نتائج العام الماضي كانت استثنائية على مختلف الأصعدة. كما أننا فخورون بفريق عملنا الذي واصل تقدمه على الرغم من تحديات الأزمة العالمية لقنوات التوريد والتوزيع التي تواجهها أسواق عملنا في جميع أنحاء العالم».



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة ميزان القابضة جاريت والش: «على الرغم من أن 2020 كان عاما استثنائيا، حيث ان أسواق عملنا واجهت عمليات الإغلاق والاضطرابات والتقلبات غير المسبوقة، فإنه ومع اختلاف الأسباب يمكننا القول ان 2021 هو أيضا يعد استثنائيا حتى الآن، إذ أنه خلال معظم الأشهر التسعة الماضية، كان يتوجب علينا التعامل مع أزمة قنوات التوريد والتوزيع الإقليمية والعالمية، ومشاكل العمالة بما فيها شح الأيدي العاملة وارتفاع المصاريف والرواتب، كما نواجه الآن تحديات ارتفاع مستويات التضخم». وأضاف والش: «نحن اليوم سعداء بالنتائج التي حققناها، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 12.6% وهي أعلى من نفس الفترة من العام 2019، بينما حققت الأرباح الصافية الخاصة بمساهمي الشركة الأم ارتفعا بنسبة 4.4% عن نفس الفترة من العام 2019. كما نعمل اليوم بجهد للتكيف والتأقلم بشكل فعال مع التحديات قصيرة المدى بينما نقوم بالعمل على تحسين أعمال المجموعة ورفع مستوى علاماتنا التجارية الشهيرة وذلك لتقديم خدمة أفضل للمستهلكين على المدى الطويل في جميع أسواقنا ومجالات أعمالنا».





124.2 مليون دينار إيرادات مجال الأغذية



حقق مجال الأغذية إيرادات بقيمة 124.2 مليون دينار، بانخفاض بنسبة 4.1% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وشكل إيراد مجال الأغذية 65% من إجمالي إيرادات المجموعة، وتتضمن الإيرادات من قطاع تصنيع وتوزيع الأغذية والذي يمثل 47.8% من إجمالي إيرادات المجموعة، والتجهيزات الغذائية 12% والخدمات الغذائية 5.2%. وارتفعت إيرادات قطاع تصنيع وتوزيع الأغذية بنسبة 2.1%، فيما انخفضت إيرادات قطاع التجهيزات الغذائية بنسبة 13.6%، وتراجعت إيرادات قطاع الخدمات الغذائية بنسبة 26.3%.



67 مليون دينار إيرادات من غير الأغذية



بلغت إيرادات مجال غير الأغذية 67 مليون دينار مسجلة ارتفاعا بنسبة 3.3% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وتمثل إيرادات هذا المجال بنسبة 35% من إجمالي إيرادات المجموعة، وتتضمن إيرادات من قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الدوران والرعاية الصحية الذي يمثل 32.9% من إجمالي إيرادات المجموعة، وقطاع الصناعات الذي يمثل القطاع 2.2% من إجمالي إيرادات المجموعة. وقد ارتفعت إيرادات قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الدوران والأدوية بنسبة 1.9%، وارتفعت أيضا إيرادات قطاع الصناعات بنسبة 29.3%.