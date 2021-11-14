أعلن بنك وربة أسماء الفائزين العشرة بسحوبات السنبلة الأسبوعية التاسع والثلاثين، وذلك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة. وقد توج البنك 10 رابحين من عملائه حيث حصل كل منهم على 1000 دينار، وهم: نسرين هشام العبدالله الحداوي، أحمد خليفة حمود المساعيد، مهدي زعال مزعل العازمي، حنان سعد حمد العازمي، نورة مطلق عايش العتيبي، ريم جمعان سعد الغريب، براك عبد المحسن يوسف المرهون، عبيد أحمد سعد الميع، دليل سالم حمود العلاطي، خالد خلف عيد الحربي. وبالنسبة للرابحين في سحب السنبلة Kids العاشر، فهم: علي أحمد عبدالله العلي، سيف محمد علي العجمي، سعد مبارك محمد الدوسري، براك ناصر خالد مكي الإبراهيم، جنى عبدالله يوسف الكندري، يوسف رشيد مبارك الحجيلان العازمي، أحمد عبدالله طارق الفرحان.