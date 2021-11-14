تدعو شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل الوحيد المعتمد لسيارات «نيسان» في الكويت العملاء لاستكشاف سيارة نيسان KICKS 2022 التي تتميز بين فئاتها بأنها اقتصادية في استهلاك الوقود بفضل محركها المتطور سعة 1.6 ليتر وبتصميم خفيف الوزن، بقوة 118 حصانا وعزم الدوران 149 نيوتن متر.



ومع قوة 118 حصانا، فإن الجمع بين تقنيات المحرك المتقدمة، مثل طلاء خاص على المكابس الذي يقلل الاحتكاك، والتصميم خفيف الوزن، وناقل حركة CVT، يعني أن Kicks تحصل على أقصى استفادة من كل قطرة وقود. تأتي نيسان KICKS بسعر ابتداء من 4999 دينارا.



وتوظف رؤية «نيسان» للتنقل الذكي تقنيات فائقة من شأنها تسهيل حياة السائقين وتحقيق هدف «نيسان» طويل الأمد في تلافي الانبعاثات الضارة والحوادث المميتة على الطرقات، وذلك من خلال ابتكارات متطورة، بما فيها نظام «شاشة الرؤية الشاملة» و«نظام رصد الأجسام المتحركة».



كما تستهدف «KICKS» الشباب ممن يتمتعون بشغف كبير لاستخدام هذه التقنيات ويقدرون عاليا دورها في تحويل القيادة في المدن إلى تجربة أكثر سهولة وضمان مواكبة أحدث التقنيات المتاحة.



وبالنسبة لشكلها، تتمتع «KICKS» بلمسات تعكس اللغة التصميمية لسيارات «نيسان»، مثل الشبكة الأمامية المصممة على شكل حرف V، التي تهيمن على مقدمة السيارة، والمصابيح الأمامية والخلفية، التي تأخذ شكل لوح البوميرانج، وكذلك السقف الذي يبدو كأنه يطفو في الفراغ، بالإضافة إلى الإطار الجانبي الملتف فوق النوافذ وصولا إلى الزجاج الأمامي. وسرعان ما تستحضر المقصورة الداخلية الرحبة تصاميم «نيسان» بفضل تصميمها الذي يتخذ شكل جناح مائل يعزز اتساع لوحة القيادة.



وتم تجهيز نيسان «KICKS» بـ 4 كاميرات في مقدمة السيارة ومؤخرتها، وعلى مرايا الأبواب، مما يتيح لـ «نظام شاشة الرؤية الشاملة» توفير رؤية بدرجة 360 درجة لمحيط السيارة من خلال شاشة مثبتة على لوحة القيادة، وهو ما يمثل أداة فاعلة تساعد في عملية ركن السيارة. وعندما يكتشف «نظام رصد الأجسام المتحركة» جسما متحركا كأحد المشاة مثلا، يعمل على إصدار تنبيه صوتي للسائق لتلافي وقوع حادث محتمل.



وسيتمتع مالكو نيسان «KICKS» التواقون لاختبار أحدث التقنيات بسهولة استخدام مجموعة الأنظمة، التي يمكن التحكم بها بشكل مركزي من خلال شاشة ملونة بحجم 7 بوصات تعمل باللمس. وتشتمل هذه الأنظمة على نظام الملاحة، والصوت، ونظام الاتصال بالبلوتوث. وعدا عن الشاشة الرئيسية، تم وضع شاشة أخرى في موقع مميز أمام السائق ضمن لوحة العدادات الرئيسية، وذلك لعرض جميع المعلومات الواردة من حاسوب الرحلات، ونظامي الملاحة والصوت، بالإضافة إلى عرض التنبيهات. ويمكن ضبط إعدادات السيارة بسهولة من خلال الخيارات الـ 4 الموجودة على عجلة القيادة.



وزودت «نيسان» الجديدة بأنظمة حديثة، أبرزها «نظام التحكم بالثبات» على التدخل خلال القيادة عند المنعطفات لضمان ثبات السيارة على المسار الصحيح، من خلال استخدام المكابح في كل عجلة لوحدها، مما يسهم في الحفاظ على ثبات السيارة وضمان السيطرة عليها.



وعلى نحو مماثل يعمل «نظام التحكم النشيط بالركوب» على استخدام المكابح لأجزاء من الثانية بعد تعرض السيارة لحركات ارتدادية قوية على الطريق وبالتالي الحد من تأثير الارتداد على نظام التعليق. ويتسم هذا الحل البسيط والفعال بأنه أخف وأقل تعقيدا من أنظمة امتصاص الصدمات التي تعتبر مكلفة وثقيلة.



ولمواجهة تأثير «الدوران البطيء» (coasting)، الذي غالبا ما يرتبط بنواقل الحركة الأوتوماتيكية وذات التعشيق المستمر CVT، تم تزويد «كيكس» بـ «نظام الكبح النشيط للمحرك» الذي يعمل عند زيادة السرعة على المنعطفات لتثبيت استقرار السرعة تلقائيا.