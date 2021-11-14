ندى أبونصر



أعلن مدير مهرجان مأكولات الشارع علي وحيدي، عن ان المهرجان عاد في دورته الثانية متضمنا عدة أقسام من كافيهات، ومأكولات خفيفة، ومطاعم متعددة، مؤكدا وجود بعض الشركات الداعمة للمهرجان والتي تقدم خدمات للزبائن بهدف التعريف بالمطاعم الموجودة في الكويت ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب، خاصة الذين لم يجدوا بديلا عنها إلا استخدام السيارات المتنقلة «Food Trucks».



وقال وحيدي ان المهرجان يقام بالتعاون مع المجموعة العقارية الاستثمارية وسيستمر لمدة 3 أيام من الثانية عشر ظهرا حتى العاشرة مساء، مبينا انه يعود ضمن أجواء شبابية وعائلية ليرسخ بانطلاقته الثانية مكانة الكويت كوجهة رائدة للمهرجانات العالمية ويحتفي بالكويت كعاصمة للمأكولات العالمية المتنوعة في المنطقة، إذ تحتضن البلاد أشهر المطاعم والوجهات المختلفة لتناول الطعام.



وأضاف: يعد المهرجان بمنزلة انطلاقة مثالية وفرصة سانحة لمطاعم الكويت للاحتفال ولتقديم أشهى أطباقها، إلى جانب تعريف الحضور بقوائم الطعام لديها وطرق تحضيرها، حيث يفسح المجال لتقديم عروض الطهو الحية أمام الجمهور جنبا إلى جنب مع الكثير من الأنشطة المخصصة للأطفال والموسيقى الحية والمسابقات المتعددة التي يشارك فيها الجمهور بروح حماسية وفي أجواء ممتعة.