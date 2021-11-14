دعا رئيس لجنة الطاقة والمقرر العام للمؤتمر العلمي العربي الحادي عشر د.بدر الطويل المتخصصين والمهتمين الى تقديم أوراق عملهم، مؤكدا ان المؤتمر يقيمه الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة وجمعية المهندسين في جامعة الدول العربية بالقاهرة يومي ٨ و٩ ديسمبر المقبل تحت عنوان «تكامل المؤسسات العلمية في بناء وتطوير المجتمعات بالدول العربية»، وبالتعاون مع رابطة الجامعات الإسلامية وكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس ومركز التنمية الإدارية بالقاهرة.



وقال الطويل في تصريح صحافي: ان مشاركة الجمعية في إقامة هذا المؤتمر ترسخ مواكبة كويتية لما تشهد المنطقة العربية مؤخرا من اهتمام بالغ بالتعليم الجامعي وما قبله، مؤكدا أهمية الدور الجوهري الذي تقوم به المؤسسات الجامعية والتعليمية في بناء وتنمية وتطوير المجتمعات والدول، لافتا الى أن جمعية المهندسين ستشارك باللجنة العلمية ممثلة في د.بدر الطويل ود.شروق الجاسر وفي اللجنة التنظيمية بالمهندسين حمود سالم الهدية وعلي محسني وماجد الديحاني وباللجنة الإعلامية بالمهندسين حسين ششتري وياسر العواد.



وأضاف الطويل، أن المؤتمر يركز على الاستفادة من الخبرات والإمكانات العلمية والبشرية لدى المؤسسات العلمية والجامعات العربية والهيئات البحثية التي تستطيع من خلالها أن تبني وتعمر وتنهض بالأمم لتسير في أغوار سباق الدول، مشيرا الى إبراز إسهام المؤسسات العلمية في تنمية وبناء الأمم والشعوب وإظهار أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات العلمية في التقدم الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والبيئي للمجتمعات العربية، لافتا الى ان المشاركة في هذا المؤتمر للتشجيع على خلق منافسة شريفة في تقديم أفضل وسائل التنمية والازدهار لخدمة الأوطان والمواطنين والإسهام في إيجاد فرص ومجالات جديدة لسوق العمل العربي، مؤكدا ضرورة فتح قنوات للتواصل بين المؤسسات العلمية في تقريب وجهات النظر.