أسامة دياب



وصف السفير العماني لدى البلاد د.صالح الخروصي زيارة سفينة شباب عمان الثانية إلى البلاد بالناجحة والمتميزة، موضحا أن السفينة ستستكمل جولتها الخليجية التي تنتهي بالمشاركة في معرض «دبي اكسبو 2020». ولفت الخروصي، في تصريحات للصحافيين على هامش حفل الاستقبال الذي أقيم على متن السفينة الخميس الماضي، إلى ان هذه الزيارة احد ابرز عوامل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.



وأشار الى ان الرحلة تحمل أهدافا ومضامين انسانية سامية، مضيفا أن الكويت تمثل بداية الرحلة الدولية الخامسة للسفينة في اطار زيارتها لموانئ دول مجلس التعاون الخليجي. وتوجه بالشكر والتقدير لكل الجهات الرسمية الكويتية على ما قدمته من التسهيلات والترتيبات اللازمة لمتابعة مراسم وصول السفينة السلطانية العمانية. وكانت سفينة «شباب عمان الثانية» قد حطت رحالها في ميناء الشويخ الخميس الماضي في رحلة تحمل اسم «عمان نهج جديد» حاملة على متنها 28 طالبا من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبعض الدول الصديقة ويمثلون 16 جنسية مختلفة.