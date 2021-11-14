واصل بنك الكويت الوطـنــي استقبــال المسجلين في سبــاق الجري المقرر أن ينطلــق 4 ديسمبر وهو الحدث الرياضي الأضخم على مستوى الكويت الذي ينطلق هذا العام بنسخة مختلفة، اذ يستمر التسجيل على الموقع الالكتروني nbk.com/nbkrun، لجميع الراغبين في المشاركة من عمر 15 سنة وما فوق.



ويكافئ السباق ستة فائزين بالمراكز الثلاثة الأولى (فئتي النساء والرجال) بجوائز نقدية 1000 و700 و500 دينار على التوالي، بالإضافة الى السحب على سيارة نيسان اكستيرا مقدمة من مجموعة البابطين، الشريك الاستراتيجي للسباق، إلى جانب مفاجآت وفعاليات مسلية اخرى.



وفي هذا الصدد، قال المدير في إدارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني يعقوب الباقر ان هذا الحدث الرياضي الذي دأب «الوطني» على اطلاقه سنويا يستقطب آلاف المشاركين والمتسابقين من جميع فئات المجتمع على اختلاف اعمارهم، مضيفا: «متشوقون لعودته هذا العام بنسخة الجري المختلفة لنرفع من وتيرة المنافسة ونكتسب متنافسين جدد من رياضيين ومحترفين وهواة إلى جانب فتح المجال أمام جميع افراد العائلة للاستمتاع والتسلية».



كما نوه الباقر بجهود الجهات المشاركة في السباق لهذا العام وهي الجهات التي لطالما كانت شريكا معنا في هذه المسؤولية المجتمعية المشتركة بدءا من الشريك الاستراتيجي الدائم مجموعة البابطين إلى الجهود الجزيلة لكل من بلدية الكويت وقوة الإطفاء العامة والمشروعات السياحية ووزارات: الداخلية والتجارة والصحة.



ومازال المجال مفتوحا أمام الراغبين في التسجيل للمشاركة على أن يبدأ موعد تسلم أرقام المتسابقين يوم الثلاثاء 30 نوفمبر حتى الخميس 2 ديسمبر من الساعة 3 ظهرا الى 9 مساء في حديقة الشهيد القاعة متعددة الاستخدامات في المرحلة الأولى بجانب ستاربكس.



وتبلغ مسافة السباق 11 كيلومترا، حيث ستكون نقطة انطلاق السباق للنساء والرجال من الجزيرة الخضراء في تمام 8:30 صباحا والانتهاء في حديقة شاطئ الشويخ على شارع الخليج العربي بجانب مبنى الـ KPC ذهابا باتجاه واحد فقط. ويأتي سباق الوطني للجري في إطار المبادرات الاجتماعية التي دأب البنك الوطني على تنظيمها سنويا تأكيدا على نهجه الثابت في تنمية المجتمع. وتشمل مبادرات الوطني مختلف الفعاليات الاجتماعية والإنسانية والخيرية والتعليمية والرياضية والبيئية التي تسعى إلى خدمة المجتمع والمساهمة في تنميته على نحو أفضل.